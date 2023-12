Incendio ospedale di Tivoli, le autopsie: un morto per le esalazioni di fumo, due per malore

Incendio all’ospedale di Tivoli, si continua a indagare. Quanto successo al San Giovanni Evangelista ha causato anche qualche vittima.

3 vittime accertate, per motivi diversi. Continua l’indagine in merito all’incendio divampato nella notte fra l’8 e il 9 dicembre scorso all’ospedale di Tivoli. Il San Giovanni Evangelista è sempre stato un punto di riferimento che ora brucia così come l’impazienza di capire davvero cosa sia successo quella notte e soprattutto come. Intanto la Procura apre un’inchiesta per incendio colposo. Ancora tutto contro ignoti, ma si cerca di capire e rimettere insieme i pezzi.

Mentre Rocca, il Presidente della Regione, stanzia 200 milioni per la costruzione di una nuova struttura a 6 Km dal disastro, i pazienti presenti in quel che resta del nosocomio di Tivoli sono stati spostati in strutture adiacenti o dirottati altrove. Il punto, però, ora è un altro: ci sono 3 morti. Uno a causa dell’esalazioni di fumo, gli altri due in seguito a un malore. Presumibilmente nel corso delle operazioni di soccorso.

Incendio ospedale di Tivoli, 3 morti: il responso delle autopsie

Mettere in sicurezza la struttura non è stato facile. Lo spavento deve aver preso il sopravvento rispetto alla vita di qualcuno. L’età non è da sottovalutare: le vittime avevano tra gli 84 e 86 anni. Periodo in cui si è molto fragili, forse più del dovuto. Non è un buon motivo, tuttavia, per derubricare tutto. Anche perché ancora bisogna venire a capo dell’enigma più grande: c’era il dolo rispetto all’incendio oppure no? Si è trattato di negligenza?

Tutte domande a cui le autorità stanno provando a rispondere. Intanto la Procura chiede una perizia sul maxi-bando per la gestione dei rifiuti ospedalieri da cui sarebbe partito il fuoco. Sedate le fiamme, si inizia a scavare per fare chiarezza sul destino di tre persone e coloro che possono permettersi ancora di sperare. Nonostante tutto.