Incendio sul GRA, camion dei rifiuti in fiamme: rimorchio completamente distrutto

Brutto incendio questo pomeriggio sul Grande Raccordo Anulare (GRA): distrutto dalle fiamme un camion dei rifiuti all’altezza del Torrino.

Grave incendio sul Grande Raccordo Anulare, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, un camion ha preso fuoco lungo l’anello stradale che circonda la città di Roma. Le cause sono ancora ignota e non sappiamo se ci sono feriti: resta che il veicolo ha cominciato a emettere fumo dal vano motore mentre circolava sulla strada, con le fiamme che sono divampate una volta che il camionista ha portato il veicolo sulla corsia di sicurezza.

Incendio sul camion che percorreva il GRA

Dopo i riscontri effettuati dal personale delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, il mezzo andato in fiamme è risultato essere un grosso camion dei rifiuti. Secondo le ricostruzioni, non tutta la struttura sarebbe andata distrutta, ma solo uno dei due rimorchi che venivano trasportati dallo stesso automezzo. Il rimorchio andato in fiamme è andato completamente distrutto, con il fuoco che ha divorato i rifiuti e addirittura fuso le pareti metalliche.

Fiamme all’altezza di Mezzocammino

Secondo le testimonianze dirette degli automobilisti, il camion proveniva dalla discarica di Ponte Galeria. Mentre aveva imboccato il Grande Raccordo Anulare e percorso la strada per qualche chilometri, il mezzo avrebbe cominciato a manifestare problemi all’altezza dell’uscita con l’Autostrada Roma Fiumicino. Nei pressi dell’uscita sulla via del Mare/via Ostiense, il camionista ha dovuto accostare il camion per le fiamme presenti nel retro del proprio mezzo.

Rimorchio completamente bruciato nell’incendio

In dinamiche che verranno chiarite dalle indagini portate avanti dai Vigili del Fuoco, le fiamme che hanno toccato il rimorchio del mezzo sono state molto potenti. In una vicenda che poteva trasformarsi in una tragedia, i danni considerevoli si sono registrati solo al rimorchio verde del mezzo su gomma: le pareti del rimorchio, una volta fuse dalla forza del fuoco, hanno sputato lungo la carreggiata – in direzione Eur e Laurentina – quintali di rifiuti, tutti peraltro accesi dal fuoco o completamente bruciati. Le fiamme sono state domate dei soccorsi intervenuti sul posto, che comunque hanno dovuto constatare come il rimorchio fosse stato danneggiato irrimediabilmente.