Incidente a Cori, automobilista coinvolto positivo alle sostanze stupefacenti

Grave incidente stradale a Cori nel weekend: coinvolto nello scontro anche un automobilista sotto effetto di droghe.

Un incidente che probabilmente si poteva evitare, quello avvenuto domenica scorsa nella zona di Cori. Coinvolti due veicoli, che per il grave impatto hanno richiesto l’arrivo dei soccorsi e l’ambulanza. Nei rituali controlli delle forze dell’ordine sugli automobilisti coinvolti, uno dei guidatori è risultato positivo agli esami tossicologici: test clinico che avrebbe rilevato lo stato di alterazione psicofisica al volante per l’utilizzo di droghe in quella giornata.

Automobilista drogato causa un incidente a Cori

La vicenda si è svolta lo scorso weekend, quando il 2 Giugno i Carabinieri si sono presentati nel luogo dell’incidente a Cori. Qui hanno individuato un’automobilista che mostrava evidenti segni di alterazione psicofisica, lasciando intuire come fossero sue le responsabilità sulla collisione nel territorio pontino. Il veicolo dello stesso uomo, peraltro, a un successivo controllo dei militari è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Un fatto dove il soggetto è risultato recidivo, considerato come venne fermato e sanzionato l’anno prima per lo stesso motivo.

Le condizioni del conducente sotto effetto di sostanze stupefacenti

Il conducente con alterazione psicofisica, nel grave incidente ha riportato numerose ferite. Una situazione che ha costretto i paramedici del 118 a optare per il trasporto in ospedale, portando il ferito presso la struttura sanitaria di Velletri. All’interno del distretto clinico, le forze dell’ordine hanno richiesto la somministrazione di un drug test all’uomo: l’esame tossicologico ha rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nel corpo del soggetto al momento dell’incidente.

La situazione dell’uomo

Per la mancanza di copertura assicurativa, all’uomo è stata applicata la legge sull’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (art. 193 c.2 e c.2 bis). Aggravata dalla posizione di recidiva sulla vicenda, l’uomo ha subito una multa molto pesante e soprattutto il sequestro del veicolo. Inoltre, per la positività alle droghe, è stata sequestrata la patente, col soggetto deferito in stato di libertà e segnalato alla Prefettura di Latina.