Incidente a Roma, ciclista investito a Torpignattara: gravissimo 52enne

Grave incidente stradale a Roma. Ieri pomeriggio un ciclista straniero è stato investito sulle strade di Torpignattara.

Un gravissimo incidente si è svolto ieri pomeriggio a Roma. Vittima un ciclista, che è stato travolto da un’automobile mentre aveva impegnato una strada nel quartiere di Torpignattara. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di viale Palmiro Togliatti, che potrebbero dare nuovi aggiornamenti sulla vicenda con il passare delle ore. Il ciclista versa in condizioni disperate in un ospedale della Capitale.

Incidente a Roma: ciclista investito per le strade di Torpignattara

Il ciclista è stato travolto intorno alle 14 all’incrocio con via Casilina. La vittima è stata soccorsa dai testimoni, che subito hanno chiamato il numero d’emergenza 112 e fatto accorrere i soccorsi. L’ambulanza arrivata sul posto con i paramedici, ha mostrato ai sanitari una situazione critica dal primo minuto: l’uomo, un uomo del Bangladesh di 52 anni, versava in condizioni disperate per i gravissimi danni riportati nell’impatto.

I primi rilevamenti dell’incidente

A travolgere il cittadino asiatico una Smart nera, in dinamiche che però dovranno essere chiarite dalle forze dell’ordine. Come mostrano i danni riportati dalla macchina, il corpo del ciclista avrebbe colpito la parte anteriore della piccola automobile: un impatto molto violento, tanto che il corpo del cittadino straniero avrebbe sfondato il vetro del parabrezza sul lato del guidatore, prima di cadere violentemente a terra.

Le condizioni del ciclista investito

Oltre ai passanti, anche il guidatore della Smart è stato tra i primi a prestare soccorso all’uomo investito. La vittima dell’incidente, tra lo scontro con l’automobile e l’atterraggio sul manto stradale, potrebbe aver portato plurime fratture su gran parte del corpo e non si escludono danni alla testa. Al momento, è ricoverato in prognosi riservata presso l’Ospedale Vannini di Roma. Nuovi bollettini medici potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Le indagini sull’incidente stradale

Le forze dell’ordine hanno sottoposto il guidatore della Smart, un cittadino di 37 anni, ai rituali test dell’alcol e della droga, come solitamente avviene in queste occasioni. Per il forte stato di shock, il guidatore è stato trasportato al più vicino ospedale. Gli agenti, anche grazie alle testimonianze dei pedoni, puntano a ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.