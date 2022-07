Incidente a Roma: grave Carmine Elia, regista di ‘Mare fuori’. Nello schianto morte le ventenni Giorgia e Beatrice

L’uomo rimasto ferito nell’incidente stradale su via del Foro Italico a Roma questa mattina, è Carmine Elia, regista di Don Matteo 5. Un incidente gravissimo dove sono morte due ragazze, di 21 e 22 anni: Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini.

Le dinamiche dell’incidente

Stando alle ultime informazioni il regista Carmine Elia era alla guida del suo suv Alfa Romeo Stelvio, all’altezza del civico 605, quando si è scontrato fortemente con la Citroen C3 proveniente da Tor di Quinti, dove all’interno c’erano le due ragazze che, purtroppo, non sono riuscite a salvarsi.

Immediati i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza, con codice rosso, il regista al Policlinico Agostino Gemelli, dove tutt’ora si trova ricoverato. Le sue condizioni sono gravi ma al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.

Chi è Carmine Elia

L’uomo rimasto coinvolto nell’incidente è un noto regista nato a San Cipriano Piacentino, in provincia di Salerno, ma residente a Monteriggioni. Sua moglie è Paola Benocci, una bravissima attrice di Milano. Carmine Elia, oltre ‘Mare Fuori’, ha fatto parte anche di altre importantissime produzioni cinematografiche italiane: Cascina Vianello, Don Matteo 5, Attenti a quei due, Ho sposato uno sbirro, Nati ieri, Rossella, La Porta Rossa, La Dama velata, il Sistema e I sopravvissuti che andrà in onda a ottobre in Rai. Massimiliano Gobbi.