Incidente a Roma, furgone si scontra contro palo della luce: sul posto la Polizia Locale

Nuovo incidente a Roma: furgone travolge un palo della luce mentre transita tra Villa Gordiani e la Collatina

Altro incidente questa mattina a Roma. Un furgone, nella zona tra il Collatino e Villa Gordiani, per dinamiche da accertare si è scontrato contro un palo della luce. Un incidente che non avrebbe visto feriti, ma avrebbe compromesso gravemente la stabilità del traliccio dopo l’impatto con il mezzo pesante. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale, per transennare l’area dell’impatto e metterla in sicurezza nel caso di eventuali crolli.

Furgone abbatte un palo della luce a Roma: la situazione al Collatino

L’incidente si sarebbe verificato di prima mattina sulla via Serenissima. Il furgone si dirigeva verso l’Autostrada A24, quando avrebbe sbandato all’altezza di via Cherso. Il mezzo sarebbe uscito completamente fuori strada, finendo la propria corsa contro un palo della luce posizionato in quel quadrante cittadino. Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno dovuto deviare il traffico al confine tra Villa Gordiani e l’area della Serenissima al Collatino.

L’intervento della Polizia Locale per la messa in sicurezza dell’area

Da subito è stato chiaro come l’incidente, e quindi l’impatto con il furgone, avesse gravemente danneggiato il palo della luce, che svolgeva il ruolo d’illuminazione pubblica proprio tra via della Serenissima e via Cherso. Per monitorare il traliccio e in attesa dei tecnici comunali per provare a sistemarlo, le squadre dei vigili avevano inviato solo una pattuglia sul posto. Per controllare le congestioni del traffico dovute all’incidente, intorno alle 10 di questa mattina sono dovute intervenire altre due pattuglie, che hanno permesso di far fluidificare il traffico nell’ora di punta.

Come evidenziato dai tecnici intervenuti sul posto, il traliccio è pericoloso e non solo per la presenza dell’elettricità. Infatti il grave danneggiamento avrebbe compromesso irrimediabilmente la stabilità della struttura urbana, in un traliccio che è stato definito a rischio caduta dopo il primo sopralluogo degli operai sul posto.