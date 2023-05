Incidente a Roma tra due auto, una si ribalta: gravi due uomini

Terribile incidente nella mattina di oggi, 16 maggio, a Roma. Lo scontro è avvenuto tra due auto intorno alle ore 9:15 in via della Bufalotta, all’altezza del civico 1015, a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare, nel III Municipio.

L’incidente: auto fuori strada

L’urto tra le due vetture è stato fortissimo. Al momento non si conosce ancora la dinamica del sinistro: le auto si sono scontrate frontalmente e, nell’urto, una delle due si è ribaltata, mentre l’altra è uscita fuori strada e si è schiantata contro la recinzione di protezione di fianco a un’abitazione, abbattendola. Le auto coinvolte sono una Toyota Yaris e una Nissan Navara. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Nomentano.

A causa dello scontro i conducenti delle due auto sono rimasti feriti gravemente. Sul posto sono arrivate due ambulanze per soccorrere i feriti. L’uomo a bordo del Suv è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale S. Andrea, mentre l’altro uomo è stato portato dai sanitari del 118, sempre in codice rosso, all’ospedale Sandro Pertini. I caschi bianchi sono ancora sul posto per effettuare i rilievi e stabilire le esatte cause dell’incidente.