Incidente aereo di Vejano, Roma piange Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora

Ufficializzato nome delle vittime nell’incidente aereo di Vejano, in provincia di Viterbo: si tratta di Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora.

E’ stato ufficializzato in queste ore il nome delle vittime nell’incidente aereo di Vejano, piccolo Comune nella provincia di Viterbo. Nello schianto con l’ultraleggero sono morti Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora, che due piloti amatoriali che sarebbero precipitati pochi minuti dopo il decollo dal territorio di Vejano. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, coadiuvate dal corpo tecnico dei Vigili del Fuoco.

La morte di Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora nell’incidente aereo di Vejano

La vicenda è ancora tutta da confermare, in perizie che potrebbero vedere esito addirittura a distanza di mesi. Si sa per certo che i due amici avessero una grande passione per il volo, facendogli utilizzare ieri un ultraleggero della P92 Tecnam e partire dalla pista di Fiano Romano. Qui sarebbero arrivati alla pista del Comune di Vejano, dove più di una testimonianza testimonia come i due uomini si sarebbero fermati per più di un’ora e poi sarebbero ripartiti.

Dopo la sosta per il pranzo, i due amici sarebbero tornati a bordo del veicolo aereo, iniziando le fasi di decollo per tornare verso il territorio della provincia di Roma. Qui si sarebbero manifestati i primi seri problemi, con il veicolo che improvvisamente sarebbe precipitato e conseguito alla morte dei due uomini.

Cosa sappiamo sulle due vittime di Vejano

Entrambi erano piloti con lunga esperienza in fatto di volo aereo. Cammarata era un imprenditore di 59 anni, che da tre anni guidava un bimotore della Tecnam. Pecora, che aveva 62 anni al momento del decesso, aveva recentemente ottenuto l’abilitazione di volo e aveva acquistato il P92 da poche settimane. Proprio questo veicolo, come spiega l’articolo, sarà quello che ha manifestato problemi nel decollo fino al conseguimento dello schianto e la morte delle persone a bordo. A lanciare il primo allarme sullo schianto di Vejano, un aeromobile che stava proprio decollando dalla pista viterbese.