Incidente Ciro Immobile a Roma, la prima foto con le figlie: “Il peggio è passato, ora vogliamo andare avanti”

Finalmente, dopo il terribile incidente che li ha visti convolti, la famiglia dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile è tornata a casa, al completo. Il calciatore, in osservazione all’ospedale Gemelli, è stato dimesso ieri pomeriggio. A mancare all’appello solamente la figlia maggiore, rimasta ricoverata presso il medesimo nosocomio per un’altra notte e ritornata a casa questa mattina. La figlia più piccola del bomber aveva invece fatto ritorno in famiglia lunedì, dopo il ricovero al Bambino Gesù.

Incidente Ciro Immobile, Roma Servizi per la Mobilità assicura: ‘Il semaforo funziona’

Il messaggio di ringraziamento social di Ciro Immobile

Ora che anche la figlia maggiore dell’attaccante biancoceleste ha fatto ritorno a casa, la famiglia si è finalmente riunita, tornando piano piano alla quotidianità di sempre. “Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe , me e tutte le persone coinvolte”, queste le parole di Ciro Immobile in un post su Instagram per ringraziare tutti i messaggi di affetto ricevuti nel corso di questi giorni ed anche per commentare quanto accadutogli.

La dinamica e le testimonianze

Per quel che riguarda la dinamica del sinistro in merito ci sono delle versioni discordanti. Infatti, se da un lato il tramviere sostiene che il bomber sia passato con il rosso, dall’altro Immobile dichiara il contrario. In corso gli accertamenti della polizia locale al fine di ricostruire con esattezza l’accaduto anche se il lavoro appare alquanto difficile perché il tratto di strada interessato è privo di telecamere. A rivelarsi preziose saranno dunque le testimonianze di coloro che hanno assistito alla scena ed in merito ci sarebbero tre testimoni che sostengono la versione dell’atleta, ovvero il fatto che Immobile sia passato con il verde. Circostanza che inoltre sembrerebbe esser stata notata anche dalla figlia maggiore.