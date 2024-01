Incidente Ciro Immobile, la perizia: “Andava oltre i limiti di velocità”

Tra le accuse che pendono sul capitano della Lazio ci sarebbero l’eccesso di velocità alla guida, la precedenza agli incroci e nei pressi di un’intersezione stradale.

Il limite era di 50 chilometri orari, lui andava a 65. Sul suo suv, percorrendo il Lungotevere, Ciro Immobile risulta dalle rilevazioni tecniche non rispettasse il limite di velocità: è quanto registrato dal perito incaricato della procura di Roma, l’ingegner Mario Scipione, che quest’oggi ha depositato i documenti del caso.

L’esito della relazione tecnica: Ciro Immobile andava oltre i limiti di velocità

Il capitano della Lazio, stando alla relazione tecnica dell’Ing. Scipione, avrebbe violato almeno tre norme del codice della strada: velocità, prudenza da tenere agli incroci e in prossimità di un’intersezione stradale. Immobile stando agli atti, la mattina del 16 aprile 2023 avrebbe quindi infranto i limiti e ignorato anche la precedenza: due aspetti che avrebbero contribuito a provocare l’incidente. Nel caso in cui invece si fosse attenuto alle regole, forse sarebbe riuscito a frenare in tempo in piazza delle Cinque giornate, evitando il tram contro cui si è schiantato e che molte persone a bordo, seppur lievemente, si ferissero.

La difesa di Immobile: “Il mio semaforo era verde”

Per poter dissolvere ogni dubbio sulla responsabilità alla guida, bisognerebbe capire se il semaforo in piazza delle Cinque giornate fosse verde o rosso. Secondo il capitano della Lazio sarebbe stato verde, permettendogli di scagliarsi contro l’autista del tram 19. L’autista Atac, invece, avrebbe detto di aver superato il semaforo col verde, mentre l’auto del calciatore viaggiava n quel momento ad alta velocità.

Ad avvalorare la sua tesi, anche tre testimoni, che si sarebbero presentati alla sede dei vigili del gruppo Prati. Versione che però non ha convinto il perito Scipione, per le numerose contraddizioni: ecco perché ora l’esperto punta invece sulla velocitò del suv. La relazione pende in favore del tranviere, che viaggiava presumibilmente a 25 km/h. Inoltre, come riportato da Repubblica, “Forse – questa è la lieve contestazione – sarebbe dovuto andare ancora più lento in prossimità dell’incrocio. Tuttavia, a discolpa del tranviere, vi è un elemento non affatto trascurabile: il verde semaforico del tram all’incrocio non dura abbastanza da permettere al mezzo di attraversare il tratto prima che scatti il rosso”. Saranno i magistrati, ora, a fare da ago della bilancia in questa storia, attribuendo la responsabilità dell’incidente a chi ha trasgredito il codice della strada.