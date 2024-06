Incidente ferroviario in Repubblica Ceca: morti e feriti, a bordo anche materiali chimici

Proseguono i soccorsi nella zona di Pardubice, dove stanotte si è verificato lo schianto.

Tragico incidente in Repubblica Ceca dove, durante la notte, si sono scontrati un treno merci e uno passeggeri. Al momento il bilancio di morti e feriti è molto alto, ma sono in corso i soccorsi e potrebbe variare nelle prossime ore, quando si avranno maggiori dettagli su cos’è successo.

Cos’è successo a Perdubice?

Nella notte tra mercoledì 5 giugno e giovedì 6 giugno, intorno all’1 circa, sembra che ci sia stato un brusco impatto tra un treno trasportante passeggeri e uno merci all’altezza di Pardubice. L’incidente sarebbe avvenuto nella tratta principale che collega la città di Praga verso ovest, come confermato anche da Vit Rakusan, e al momento ha coinvolto diverse persone: si contano circa 20 persone e 4 morti, ma la stima potrebbe dover essere aggiornata nelle prossime ore. Come spiegato anche dall’operatore ferroviario del Paese, Martin Kavka, solo sul treno passeggeri si contavano infatti più di 300 persone.

Le immagini che sono state colte dalla stampa e dai media restituiscono scenari drammatici, con una carrozza completamente fuori binario, lamiere accartocciate, un elicottero per i soccorsi e diversi veicoli sul posto per l’emergenza. Un dato in particolare avrebbe fatto trasalire le autorità: sembra infatti che il convoglio merci trasportasse sostanze chimiche. L’agenzia di stampa locale CTK ha fatto sapere che i morti non sono stati immediatamente identificati, mentre i conducenti di entrambi i treni sono sopravvissuti miracolosamente allo schianto.

Incidente ferroviario in Repubblica Ceca: il treno merci trasportava sostanze chimiche

Stando a quanto fatto sapere anche dall’emittente pubblica nazionale, Czech Television, che ha interloquito nelle ultime ore coi vigili del fuoco, sembra che il treno merci stesse trasportando carburo di calcio, una sostanza chimica industriale pericolosa, con conseguenti ripercussioni per la salute. I due convogli merci a ogni modo non si sarebbero scontrati con il treno passeggeri e questo sembrerebbe sfatare il rischio di perdite di sostanze o contaminazioni.

“Non possiamo e non vogliamo speculare sulla causa dell’incidente”, ha detto Martin Kupka, il ministro dei trasporti presente sul posto. Al momento la compagnia ferrovia ha precisato che i binari saranno bloccati per tutta la giornata, mentre le indagini sono in corso.