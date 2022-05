Tragico incidente: camion travolge un pedone sulla strada, è gravissimo

Guidonia. Una vicenda drammatica, quella andata in scena nel pomeriggio di ieri, martedì 3 maggio, a Guidonia: il pedone è ricoverato in ospedale, e le sue condizioni sono decisamente critiche, l’autista è indagato e il mezzo è stato completamente sequestrato.

Tragico investimento sulla Tiburtina

Si tratta di un primo bilancio, questo, dalle indagini condotte dalla Polizia Locale intervenuta sul posto: un drammatico incidente stradale che poteva tramutarsi in tragedia. Il fatto è accaduto, precisamente, su via Tiburtina, intorno alle ore 13:00, al chilometro 20, all’altezza dell’intersezione con via Fratelli Gualandi.

La dinamica e le condizioni dell’uomo

Un mezzo pesante, un camion da trasporto, condotto da un cittadino italiano sulla 50ina si dirigeva verso la città di Roma, quando all’improvviso ha letteralmente travolto un pedone sulla strada. Le causa dell’investimento, per ora, sono ancora in corso di accertamento.

La ricostruzione della vicenda da parte della Locale

Gli agenti della Locale sono intenti nelle indagini e nella ricostruzione dell’accadimento: stando ai primi dati, il conducente, per evitare il pedone, pare abbia effettuato anche una manovra pericolosa di scarto, per poi fermarsi definitivamente nella corsia opposta. Ma non è riuscito ad evitarlo: la vittima, un 52enne di origine bosniaca è ora ricoverata al policlinico “Umberto I” di Roma dove è stato trasportato d’urgenza in codice rosso dopo l’arrivo dei soccorsi.