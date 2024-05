Incidente mortale a Brescia: muore ragazza di soli 18 anni

Incidente mortale a Brescia nella serata di ieri. A perdere la vita una giovane di appena 18 anni: secondo le prime informazioni la ragazza sarebbe uscita di strada mentre viaggiava a bordo della sua moto. Per lei, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

E’ morta ieri sera, sabato 25 maggio 2024, finendo con la moto in un fosso. Forse un malore, poi l’uscita di strada e lo schianto. Aveva appena 18 anni la giovane che ha perso la vita lungo la Strada Provinciale 20, tra Cossirano e Comezzano Cizzago, nel bresciano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Incidente mortale sulla SP20 Cossirano Comezzano Cizzago

Come riporta la stampa locale la motociclista si stava dirigendo verso Comezzano. Improvvisamente, quando erano da poco passate le 20.00, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada. L’impatto per lei si è rivelato fatale e a nulla sono serviti i soccorsi giunti poco dopo sul luogo dello schianto. Al momento, secondo i primi rilievi effettuati dalla Polstrada, non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Se così fosse la ragazza avrebbe fatto tutto da sola finendo poi la sua corsa in un fosso a bordo strada. Tra le ipotesi alla base del sinistro non è escluso che la ragazza possa avere avuto un malore. Da qui, allora, la possibile perdita di controllo del motoveicolo. Tutti elementi che ora dovranno essere chiariti dalle forze dell’ordine.

Brescia, chi è la vittima dell’incidente mortale

La vittima, anche se le sue generalità ancora non sono state rese note, era originaria di Trenzano, Comune che si trova proprio lungo il tracciato che la 18enne stava percorrendo. Si tratta di un piccolo centro di poco più di 5.000 anime, a pochi km da Brescia.

Investimento mortale: perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni (ilcorrieredellacitta.com)