Incidente mortale a Colleferro: addio a Gianmarco aveva solo 26 anni

Incidente mortale a Colleferro nella serata di ieri. Scontro auto moto, perde la vita un ragazzo di soli 26 anni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato unitamente ai sanitari del 118. In fase di ricostruzione la dinamica del sinistro.

Ennesima tragedia sulle strade del Lazio. Nella serata di ieri, domenica 24 marzo 2024, un’auto e una moto si sono scontrate a Colleferro, lungo la Via Carpinetana sud. L’impatto è avvenuto tra la moto su cui viaggiava il 26enne e un’auto. Lo schianto, purtroppo, non ha lasciato scampo al giovane centauro.

Incidente mortale lungo la Via Carpinetana sud domenica 24 marzo 2024

La strada, a seguito dell’incidente, è stata chiusa al transito. Secondo quanto avrebbe riferito l’automobilista, un 20enne, il centauro lo avrebbe tamponato dopo che lui, uscendo da un’abitazione privata, si era immesso sulla strada. Il conducente ha riferito quindi che la moto avrebbe effettuato un sorpasso prima di colpire la sua auto.

Un’ipotesi, chiaramente, tutta da appurare e in tal senso proseguono gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’incidente da parte delle forze dell’ordine. Il 26enne ad ogni modo, a seguito dell’impatto, è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale di Colleferro dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Il tutto è successo quando erano da poco passate le 21.34 di ieri, domenica 24 marzo 2024.

Chi è la vittima

La vittima dell’incidente mortale si chiamava Gianmarco Navarra e, stando alle informazioni pubblicate sui social, era originaria di Segni. La tragedia ha sconvolto un’intera comunità e in questi minuti si stanno susseguendo messaggi di cordoglio per la scomparsa del centauro. Il 26enne, che aveva frequentato l’ITIS Stanislao Cannizzaro, amava lo sport – presenti foto di lui sulla neve con lo snowboard o a cavallo ad esempio – e soprattutto le moto.

I messaggi di cordoglio

“L’Istituto Comprensivo Margherita Hack (evidentemente un’altra scuola frequentata dal giovane scomparso, ndr) si unisce al dolore delle famiglie Navarra e Bozzi per la tragica perdita del caro Gianmarco”. “Poche persone con il tuo cuore, nessuno come te. Il mondo oggi ha perso una perla importante che avrebbe potuto tramandare il significato di purezza”, scrive ancora Marco. “Di persone come te caro Gianmarco Navarra ce n’è tanto bisogno in questo mondo, ora tu vola più in alto che puoi meraviglioso ragazzo. Che Dio scaldi il cuore della tua mamma e di tutti i tuoi cari…Grazie per aver dato tanto a mio figlio”, aggiunge Loredana. La Redazione si stringe al dolore dei familiari.