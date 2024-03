Incidente mortale a Gaeta, scontro frontale tra due auto: muore il 30enne Yuri Shini

Tragico episodio nel territorio di Gaeta. Incidente mortale sulla via Flacca: nell’impatto perde la vita il 30enne Yuri Shini.

Tragico incidente mortale sulle strade di Gaeta, dove ieri nel tardo pomeriggio ha perso la vita un uomo di trent’anni. L’episodio drammatico sarebbe scaturito da un frontale tra due macchine, con l’uomo che sarebbe deceduto per le gravissime ferite riportate. Nell’impatto sono rimaste ferite anche due donne, di cui una anziana. Sulla vicenda, che tra poco vi racconteremo, stanno indagando le forze dell’ordine.

Incidente mortale a Gaeta: la vicenda

Lo scontro mortale è avvenuto intorno alle 19 di ieri sera, quando una Smart stava viaggiando sulla via Flacca (la strada collega i comuni di Formia e Terracina). Dell’incidente frontale ancora non si conoscono le esatte dinamiche e le responsabilità, ma il quadro tragico è stato subito ben visibile dai soccorritori occorsi sul luogo dell’episodio. Dentro la Smarta, morto probabilmente sul colpo, un giovane ragazzo italo-albanese.

La vittima dell’incidente della via Flacca

Il ragazzo di trent’anni si chiama Yuri Shini. Residente a Gaeta, era molto conosciuto dalla cittadinanza locale. Il giovane infatti lavorava come barista alla Base Nautica, con tantissimi clienti che si erano affezionati alla sua presenza. Persone che, scoperta la notizia anche le testate locali pontine, hanno avuto un profondo shock.

Le donne ferite nell’incidente di Gaeta

Yuri Shini non è stato l’unica vittima del frontale lungo la via Flacca. A rimanere ferite, anche se non si sanno le esatte condizioni di salute, due donne. Le signore, di 57 e 86 anni, viaggiavano sull’altra automobile che ha impattato con la Smart di Shini. I soccorritori, occorsi sul posto, hanno evidenziato le ferite delle due donne: entrambe, dopo l’incidente, sono state trasferite presso l’Ospedale Dono Svizzero di Formia.

La vicenda potrebbe vedere nuovi chiarimenti nelle prossime ore. Come sempre, in caso di aggiornamenti vi terremo costantemente aggiornati sulle pagine de Il Corriere della Città.