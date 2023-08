Incidente mortale a Leonessa oggi 8 agosto: autocisterna si schianta contro una macchina, deceduto 76enne

Incidente mortale stamattina nel Comune di Leonessa in Provincia di Rieti. Il dramma si è consumato quando erano da poco passate le 8.00: due mezzi, di cui uno pesante, un’autocisterna, per cause in fase di accertamento si sono scontrati lungo la strada 11C Terzone-Cascia.

L’impatto, davvero terribile, non ha lasciato scampo ad un uomo di 76 anni, deceduto nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Stradale. Allertato anche un mezzo aereo del 118. Ripercussioni al traffico di zona si sono registrate a seguito del sinistro.

L’incidente

L’incidente mortale si è verificato nel territorio del Comune di Leonessa nella frazione di Terzone. I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti lungo la Strada provinciale 11C Terzone-Cascia a seguito del sinistro stradale costato la vita, come detto, a un uomo di 76 anni. L’impatto è avvenuto tra un’autovettura, dove si trovava il conducente, e un’autocisterna, con i due mezzi che procedevano in senso opposto di marcia.

I soccorsi

I vigili del fuoco – dopo aver provveduto all’estrazione in sicurezza del conducente dall’abitacolo del veicolo rimasto letteralmente deformato – hanno avviato il protocollo sanitario di primo soccorso utilizzando anche il dispositivo medico Dae (Defibrillatore automatico esterno) in dotazione. In ausilio sul posto anche il personale sanitario del 118, i Carabinieri del comando-stazione di Leonessa unitamente alla Polizia Stradale di Amatrice. La criticità del sinistro ha richiesto – su segnalazione del personale del 118 – anche l’intervento dell’elicottero Pegaso 118. Purtroppo però, nonostante gli sforzi degli operatori, l’uomo non ce l’ha fatta.

Gli incidenti mortali nel Lazio

Continua dunque ad allungarsi il drammatico bilancio degli incidenti sulle strade del Lazio. Nel weekend, ai Castelli, un centauro, Stefano Micozzi, è deceduto sulla Via Appia all’incrocio con la Nettunense dopo essersi scontrato con un’auto. L’impatto per lui si è rivelato fatale: la vittima aveva 57 anni. Quattro giorni fa invece a perdere la vita era stato Giovanni Criccomoro, operaio, investito da un mezzo della nettezza urbana a Frascati.

