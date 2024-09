Incidente mortale a Nettuno, perdono la vita una donna incinta e suo figli di 5 anni: grave la sorella della vittima

Un incidente mortale ieri sera per le strade di Nettuno: nello scontro tra due automobili, perde la vita una donna incinta e suo figlio

Ore di apprensione a Nettuno, dove ieri sera si è svolto un incidente mortale. Secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine, il terribile incidente ha coinvolto due autovetture, con la collisione che sarebbe conseguita per una manovra azzardata di un automobilista. Il bilancio dello scontro è disastroso, considerato come nella collisione sia morta una donna incinta e il proprio figlio di appena 5 anni.

Incidente mortale a Nettuno, le vittime della strada

Come spiega Canale 10, a perdere la vita è stata la 39enne Sabrina Spallotta. La donna, incinta di diversi mesi, viaggiava nell’auto della sorella insieme al proprio figlio Santiago. L’incidente sarebbe scaturito per un’automobile che sopraggiungeva contromano: è possibile che la sorella della vittima, anche lei incinta, abbia provato una manovra disperata per evitare la collisione. Questo tentativo non avrebbe avuto buon fine, con la donna che avrebbe perso il controllo della Kia e si sarebbe schiantata prima contro un muro e poi finito la propria corsa contro un albero.

I sopravvissuti all’incidente stradale

La donna al volante della Kia, gemella di Sabrina, è risultata gravissima e ha avuto la necessità di essere trasportata d’urgenza al centro traumatologico e ginecologico del San Camillo di Roma. La gravità del quadro sanitario, al momento, starebbe facendo ponderare i medici per un parto indotto, considerato come il suo stato di gravidanza era in stato avanzato al momento dell’incidente.

Sopravvissuto anche l’automobilista che sarebbe circolato contromano e che al momento della collisione era al volante di Mini. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, pur se ricoverato in codice rosso in ospedale. Per lui c’è una denuncia di omicidio stradale plurimo. La persona sarebbe stata sottoposta all’alcol test e i controlli anti-droga di rito: gli esiti saranno disponibili già nelle prossime ore.