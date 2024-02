Incidente mortale a Priverno, Fiat Panda contro pullman Cotral: muore un 86enne

Incidente mortale sulle strade di Priverno: anziano 86enne perde la vita dopo schianto contro un pullman del Cotral.

Tragedia nel Comune di Priverno, dove questa mattina presto un anziano signore ha perso la vita dopo un incedente stradale. L’uomo era alla guida della propria macchina, quando per motivi ancora da definire è finito in collisione con un pullman del Cotral. L’impatto è stato devastante per i due automezzi, con l’uomo che sarebbe deceduto sul colpo.

Incidente mortale a Priverno: morto un anziano

La vicenda si è svolta all’incrocio tra la Marittima e la Sonninese, in cause ancora da definire per gli inquirenti che stanno indagando sull’incidente mortale. Al momento dell’incidente, la vittima era a bordo della sua Fiat Panda. Sul luogo dell’incidente sono accorsi subito i paramedici del 118, che però hanno potuto constatare solamente il decesso della vittima, risultato essere un uomo di 86 anni e residente nel Comune di Morolo, in provincia di Frosinone.

Gli ultimi momenti dell’anziana vittima

Secondo le prime ricostruzioni attorno all’incidente di Priverno, l’uomo era in viaggio nel momento dell’incidente. Da Morolo si stava dirigendo a Sabaudia, località pontina dove viveva l’amata sorella. Proprio nel tragitto sarebbe incorso il drammatico incidente, dove per le gravissime ferite riportate ha perso la vita.

Le indagini sull’incidente con la Fiat Panda

Sulla vicenda la Polizia Locale di Priverno vorrebbe vederci chiaro, in dinamiche che potrebbero emergere anche grazie alle importanti testimonianze dei presenti durante il drammatico episodio. Grazie all’utilizzo delle perizie tecniche e le tecnologie digitali, già dai prossimi giorni si proverà a ipotizzare eventuali dinamiche attorno alla morte del cittadino di Morolo. Capire se, all’incrocio tra la SP Marittima e SP Sonninese, qualcuno tra l’autista del bus o l’anziano signore non ha rispettato le dovute precedenze.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questo ennesimo gravissimo incidente stradale, che nel Lazio, dall’inizio del 2024, ha portato all’ennesima vittima della strada. Un dato che, come sottolineano le autorità, è veramente drammatico.