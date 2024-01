Incidente mortale a Roma: anziano investito da scooter, quarta vittima del 2024. Il suo nome Francesco Cupani

Incidente mortale a Roma nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio 2024: anziano investito e ucciso per strada a Centocelle.

È morto nella giornata di venerdì 5 gennaio 2024 il signor Francesco Cupani, un anziano investito da uno scooter per le strade di Roma. L’uomo al momento del decesso aveva 83 anni, quando nel pomeriggio di venerdì scorso è stato preso da uno scooter nel quartiere di Centocelle. Il signor Cupani stava camminando lungo via dei Faggi, quando ha trovato la morte nel grave incidente.

Incidente a Roma: Francesco Cupani muore investito da uno scooter

Nonostante il 2024 sia partito da appena una settimana, nella Capitale non sono mancati i gravi incidenti stradali che hanno mietuto morti. Il signor Francesco risultata essere la quarta vittima della strada a Roma, in un dato tristemente inquietante e che dimostra la pericolosità crescente delle strade capitoline. I testimoni dell’incidente a via dei Faggi, hanno provato a salvare la vita all’anziano signore, che però è spirato in meno di mezz’ora dalla collisione con il motorino.

I soccorsi al signore investito a Centocelle

Chi ha visto l’incidente tra l’83enne e lo scooter, ha subito avvertito i soccorsi attraverso il numero d’emergenza del 112. I paramedici, arrivati al cospetto dell’anziano, hanno valutato immediatamente come le condizioni del ferito fossero gravissime: l’anziano aveva riportato numerosi danni nell’impatto, che hanno conseguito al suo decesso mentre veniva trasportato d’urgenza all’ospedale Vannini in zona Casilina. Inutili i tentativi di rianimarlo, con le condizioni troppo gravi per farlo sopravvivere a quel tremendo scontro.

Il motociclista che ha investito l’anziano signore

Lo scooter è risultato essere un SH 125 dell’Honda, guidato quel giorno da un ragazzo di 29 anni. Il giovane si è fermato subito a prestare soccorso all’anziano. Come di rito in queste, al ragazzo sono statti effettuati i controlli legati ai test alcolemecici e tossicologici, che nei prossimi giorni attesteranno se il ragazzo aveva alcol o droghe addosso al momento della guida. Il giovane rischia la denuncia con l’accusa di omicidio stradale e lo scooter è stato sequestrato per il perizie del caso.