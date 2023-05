Incidente mortale a Roma, si schianta contro un palo. Il figlio: ‘Cerco testimoni, aiutatemi a capire cosa è successo’

Sta cercando testimoni il figlio della donna che il 27 aprile scorso, poco dopo le 23, ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Roma, nel III Municipio. La donna, una 75enne italo-francese di origine algerina, era a bordo della sua auto con il marito quando, improvvisamente, avrebbe perso il controllo della vettura e avrebbe centrato in pieno il palo del filobus. Un impatto violento e fatale, che non le ha lasciato scampo.

Terribile incidente a Roma, perde il controllo dell’auto e schianta contro un palo: morta una donna (VIDEO)

Incidente mortale in viale Adriatico nel III Municipio

L’incidente, purtroppo mortale, è avvenuto il 27 aprile scorso in viale Adriatico, all’altezza del civico 173, non poco lontano da viale Ionio, a Montesacro. Stando a una primissima ricostruzione dei caschi bianchi, intervenuti sul posto, la 75enne avrebbe perso il controllo della sua auto, una BMW X3 bianca. Dopo aver sbandato, l’auto ha preso in pieno, violentemente, il palo del filobus, che ha resistito ma, nel contempo, ha distrutto completamente la vettura, non lasciando scampo alla conducente. Lei è morta sul colpo, il marito è rimasto illeso.

13enne travolto da un pirata della strada e lasciato agonizzante sull’asfalto, l’appello del padre: ‘Aiutatemi a trovare questa bestia’

La ricerca testimoni

Sul luogo dell’incidente il 27 aprile scorso sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, i Carabinieri in ausilio ai caschi bianchi e il personale sanitario del 118, che ha tentato, purtroppo senza riuscirci, di rianimare la donna. Il suo cuore aveva già smesso di battere, l’impatto con quel palo è stato terribile e le ferite riportate non le hanno lasciato scampo.

Ora, a distanza di pochi giorni dal terribile incidente, il figlio Yvan sui social ha pubblicato un appello per cercare testimoni. “Mia mamma ha perso la vita, cerchiamo testimoni, anche qualcuno che è arrivato appena successo. Scrivetemi in privato (si può contattare su Facebook). Intanto, sono decine i messaggi di cordoglio e vicinanza su quel mondo della rete che, come accade spesso in questi casi, si stringe in un abbraccio virtuale.