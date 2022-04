Incidente mortale: falciato ex Carabiniere mentre attraversava

Latina. Questa mattina, l’ennesima tragedia sulle strade in provincia di Latina, in particolare nei pressi della pontina, zona purtroppo già rinomata per l’alto tasso di incidenti che quotidianamente si verificano a ridosso. La pontina è una delle arterie principali che portano alla Capitale, dunque fittamente frequentata dai pendolari che ogni giorno sono alle prese con la difficoltà di transito e i tamponamenti. Una strada difficile da percorrere, con un lungo bollettino alle spalle.

Incidente mortale oggi 11 aprile a Sabaudia

Nelle ultime ore un uomo è morto nei pressi di Sabaudia, dopo essere stato violentemente investito. Erano le prime ore della mattinata di oggi, lunedì 11 aprile, precisamente all’incrocio tra via Garibaldi e via Duca della Vittoria. Al momento, però, il particolari sono scarsi.

Leggi anche: Pontina, stavolta l’incidente lo fanno i carabinieri: un ferito e lunghe code verso Roma

La dinamica: ex Carabiniere investito mentre attraversava la strada

L’uomo era a piedi, e probabilmente stava attraversando la carreggiata: sono stati vani i soccorsi prestati dal personale dell’Ares 118, poiché è deceduto sul colpo. Si tratta di un ex militare dell’Arma dei Carabinieri. E’ intervenuta anche l’eliambulanza con la speranza di un trasporto straordinario, ma purtroppo il colpo violento lo ha stroncato subito dopo l’impatto.