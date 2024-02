Incidente mortale, perde la vita Luca Cavalieri: aveva 42 anni

Scontro mortale tra un moto e un Suv questa mattina in provincia di Frosinone. A perdere la vita un 42enne, rimasto vittima di uno scontro tra la sua Yamaha R1 con livrea rossa-bianca-nera e una Dacia Duster bianca.

Per il 42enne non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento di due ambulanze del 118 di Cassino, l’uomo, tale Luca Cavalieri, è morto sul colpo. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.

Muore a 42 anni motociclista nel frusinate: addio a Luca Cavalieri

L’incidente è avvenuto nella prima parte della giornata di oggi, sabato 17 febbraio, sulla strada che collega la località Volla con la via Casilina, un tratto che costeggia gli ingressi laterali e del centro sportivo dello stabilimento Stellantis.

L’impatto è risultato fatale per il motociclista. Secondo le prime ricostruzioni, la moto percorreva il lungo rettilineo e l’auto usciva da uno degli accessi laterali. Luca Cavalieri era sposato, lavorava nello stabilimento Cml International che si trova a pochissima distanza dal luogo dell’impatto, dove produceva lavorazioni in metallo e piegatura di tubi.