Incidente mortale sulla Pontina, due auto coinvolte nello schianto

Incidente mortale sulla Pontina avvenuto oggi, lunedì 7 novembre, nel primissimo pomeriggio. Sono due le auto coinvolte nello schianto terribile che non ha lasciato scampo ad uno dei due conducenti, il quale è deceduto sul colpo, mentre un altro è rimasto gravemente ferito.

Incidente mortale ad altezza Terracina

La Pontina è un inferno, tutti i santi giorni. E gli automobilisti lo sanno bene. Parliamo della principale arteria che collega la Capitale con le zone limitrofe – collega Roma a Terracina, passando per Latina e per le località di Pomezia, Ardea in provincia di Roma e per Aprilia, Pontinia e Sabaudia in provincia di Latina. Quindi è costantemente attraversa da migliaia di pendolari in transito sin dalle prime ore dell’alba. Il traffico è all’ordine del giorno, e così, purtroppo, anche gli incidenti. Di solito si tratta di tamponamenti lievi, dal momento che la densità delle auto in transito è così alta da imbottigliare il traffico e non consentire un rapido flusso. Questa volta, però, l’incidente è stato gravissimo, dall’esito mortale.

La dinamica dell’incidente mortale sulla Pontina

Il drammatico avvenimento è accaduto nell’ultima ora di oggi, lunedì 7 novembre, intorno alle 14.00, orario in cui è arrivata la segnalazione d’emergenza alla Polizia Stradale e al 118. Uno schianto risultato devastante, sulla Pontina, precisamente, come ci segnalano alcuni pendolari all’altezza del distributore Eni e del megastore cinese, all’entrata di Terracina, dunque al km 104, direzione Sud. Da quelle parti c’è un’enorme curva, che è risultata questa volta fatale.

La vittima e i soccorsi

Lo schianto ha coinvolto due auto, il bollettino è drammatico: un morto e un ferito portato d’urgenza in ospedale. Sul posto presenti ancora gli agenti della Polizia Stradale per le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. Il nome della vittima non lo si conosce ancora, così come la dinamica precisa che ha portato al dramma di oggi.