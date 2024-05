Incidente mortale: scontro fatale per un’ostetrica in viaggio con la famiglia

Ancora una vittima della strada il 1 maggio. È morta in un incidente che si è verificato, nella tarda mattinata, tra via Ombrone e la Teverina, nel territorio di Viterbo, un’ostetrica di 54 anni, Luisella Pallozzi. Doveva essere una giornata da trascorrere in famiglia. Una gita fuoriporta che, invece, si è trasformata in una tragedia.

Il viaggio con la famiglia si trasforma in tragedia

La vittima era in viaggio da Narni, dove viveva, diretta nel viterbese, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si è verificato l’impatto tra l’auto a bordo della quale si trovava la 54enne e un’altra vettura. La macchina nella quale viaggiava l’ostetrica, insieme alla sorella, ai due figli e un altro ragazzo, s’è ribaltata in un fosso al lato della carreggiata.

Il disperato tentativo di salvare la vita alla 54enne

I soccorsi sono stati allertati tempestivamente e i sanitari del 118 sono accorsi in breve e hanno trovato la 54enne in condizioni estremamente gravi. Nonostante il tentativo di salvarle la vita per la donna non c’è stato nulla da fare. Anche la figlia della vittima versa in condizioni estremamente serie, dopo un intervento chirurgico d’urgenza è in prognosi riservata, anche se per fortuna non sembra versare in pericolo di vita. Pesante, comunque, il bilancio dei feriti: sette in tutto.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

Vigili del Fuoco e Polizia locale sono intervenuti insieme alle ambulanze del 118. La salma della 54enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe decidere, nelle prossime ore, di disporre esame autoptico utile a stabilire quali sono state le cause della morte. Gli agenti della Polizia locale, dal canto loro, hanno effettuato tutti i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Un atto dovuto per accertare le eventuali responsabilità.