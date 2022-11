Incidente mortale, si schianta contro il muro di una casa: morto un 19enne, feriti gli amici

Napoli. La strada continua a mietere vittime, soprattutto nel fine settimana. Una tragedia indescrivibile quella accaduta nel napoletano durante le ultime ore di questo fine settimana. Un ragazzino di soli 19 anni è morto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato questa notte, precisamente a a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

Dramma in provincia di Napoli: morto un 19enne

Il 19enne si trovava a bordo di un’auto, presumibilmente di rientro da una serata trascorsa con gli amici, da qualche parte, come tutti i giovani della sua età. In macchina con lui, infatti, c’erano anche altri due giovani, suo compagni ed amici di sempre. All’improvviso, però, la tragedia ha messo fine alla sua vita: la vettura si è schiantata contro il muro perimetrale di un’abitazione a Cupa di Nola, le cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ma l’impatto è stato molto forte, a giudicare dalle condizioni in cui è ridotta la carcassa dell’auto e dalle ferite riportate dal giovane, risultate poi fatali nelle ore successive allo schianto. Il fatto è stato raccontato anche da Repubblica.

Feriti anche gli amici in macchina con lui

Sul posto, dopo le segnalazioni, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna. Oltre al 19enne, gravi danni anche per gli altri due giovani che si trovavano con lui nella vettura al momento dell’impatto contro il muro. Uno è stato portato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, l’altro, invece, al Caradarelli. Entrambi hanno riportato serie ferite, e sono sotto osservazione dei medici. Per il 19enne, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Il giovane è deceduto poche ore dopo lo schianto. Troppo gravi le ferite riportate. Ora sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica e le cause che avrebbero innescato l’incidente mortale.