Incidente mortale sulla Pontina: chi era Simone Di Maria il 26enne vittima dello schianto

La vittima della gravoso incidente sulla Pontina è risultato Simone Di Maria. Il ragazzo, deceduto a seguito delle ferite riportate nel tremendo sinistro, al momento della morte aveva 26 anni. Per lui degli ultimi secondi di vita da panico, considerato come la sua utilitaria prima si è schiantata sullo spartitraffico e, successivamente, per la forza dell’impatto si è ribaltata.

Le dinamiche dell’incidente sulla Pontina

La domanda che, da diverse ore, alimenta le indagini sull’incidente è questa: “Cosa ha causato l’incidente di Simone Di Maria?”. La polizia stradale, fino ai primi istanti dopo il decesso del ragazzo, ha cercato di ricostruire gli ultimi istanti al volante del giovane 26enne. Servirà scoprirlo, considerato come ancora non siano state valutate ipotesi attendibili attorno al decesso del barman di Borgo Montello.

La Pontina si rivela nuovamente una strada maledetta

Quante vittime dovrà ancora mietere la Pontina, prima di vedere un rafforzamento della sicurezza stradale sulla sua tratta? È un quesito che si pongono in tanti automobilisti che, tutti i giorni, affrontano questa pericolosissima strada che collega il Comune di Roma al territorio di Latina. Proprio nella zona del capoluogo pontino, ha perso la vita il giovane Simone Di Maria. L’ennesima giovane vittima di questa strada maledetta.

Le dinamiche dell’incidente di Simone Di Maria

Simone Di Maria, prima di morire, probabilmente stava tornando a casa dal lavoro. A bordo della sua Smart, infatti, ha avuto uno spaventoso incidente sulla Pontina. Per motivi ancora da chiarire, il giovane barman avrebbe perso il controllo della sua macchina intorno alle 2 di notte. La macchina, diventata una trottola impazzita essendo piccola, avrebbe cominciato a schizzare all’altezza del chilometro 75+600. Uno schianto che si sarebbe arrestato con l’urto a un ciglio di una rotatoria, in un momento dove forse il giovane era già morto sul colpo per le gravissime ferite riportate nello schianto.