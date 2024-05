Incidente mortale tra Terracina e Fondi, 33enne perde la vita dopo schianto contro un albero

Incidente mortale sulla via Appia: sulla strada tra Terracina e Fondi, perde la vita un uomo di 33 anni. S’indaga sulla vicenda.

Tragedia nel territorio pontino, dove un uomo di 33 anni ha perso la vita sulla strada che collega Terracina a Fondi. L’incidente automobilistico si è verificato ieri notte, quando l’automobilista ha perso il controllo della propria autovettura sulla via Appia: una situazione che è conseguita in un rocambolesco schianto, con la macchina che prima ha colpito violentemente un albero e poi una seconda vettura che proveniva dallo stesso senso di marcia.

Incidente mortale tra i Comuni di Terracina e Fondi

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri con i paramedici del 118, che hanno potuto costatare solamente il decesso sul colpo dell’uomo che aveva causato l’incidente: si trattava di un signore del 1991, residente nel Comune di Terracina. La macchina ha colpito un’altra vettura dopo l’urto contro l’albero, dove a bordo viaggiavano altre quattro persone: al volante c’era un ragazzo del 2004, che trasportava ragazzi tra i 19 e i 24 anni. Per loro le condizioni non sono gravi, con lievi ferite curate presso i poli ospedalieri della zona.

Le dinamiche dell’incidente sulla via Appia

E’ l’ennesimo incidente sulla via Appia, in vicende che purtroppo non sono nuove su questo giornale. Non è chiaro il motivo per cui il 33enne abbia perso il controllo del proprio veicolo, in dati che probabilmente emergeranno solo dalle prossime: non si esclude nemmeno il guasto meccanico della stessa autovettura. La macchina, diventata impossibile da governare, si è schiantata contro un albero: questo era posto ai margini della strada, nel senso che collegava Terracina a Fondi. Un impatto violentissimo forse per l’alta velocità sostenuta dal veicolo, che ha fatto poi carambolare lo stesso contro un’altra autovettura proveniente dalla stessa corsia.

Secondo i primi riscontri effettuati dalle forze dell’ordine, è probabile che l’uomo 33enne abbia perso la vita sul colpo e al momento dello schianto contro l’imponente albero presente sulla via Appia.