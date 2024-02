A perdere la vita un uomo di 36 anni, Mattia Ottaviano, che a bordo del suo mezzo a due ruote si sarebbe scontrato con un’auto. Nonostante i soccorsi immediati, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La moto nell’impatto con la Porsche avrebbe preso fuoco. L’incidente si è verificato questa mattina nel Nardò Technical Center di Nardò, in contrada Fattizze, località Boncore.

Incidente sulla pista Porsche di Nardò

Drammatico schianto questa mattina lungo la pista Porche a Nardò, Salento. Un collaudatore di 36 anni, Mattia Ottaviano, ha perso la vita mentre viaggiava a bordo della sua moto. Stando a quanto ricostruito finora, la vittima stava collaudando una moto, quando – per cause in corso di accertamento – sarebbe finita contro una Porsche Panamera. Un impatto terribile, costato la vita al giovane centauro. Nonostante i soccorsi immediati, per il rider salentino non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia di Stato, della Polizia locale di Nardò e Porto Cesareo e anche dello Spesal, il servizio che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.