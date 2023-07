Incidente per Ignazio La Russa, l’auto della scorta si scontra contro un’autobotte dei Vigili del fuoco

Momenti di paura per Ignazio La Russa, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale con l’auto della sua scorta personale. Il veicolo sul quale viaggiava, infatti, per motivi non ancora chiariti si è andato a scontrare contro un’autocisterna dei Vigili del Fuoco. L’incidente, molto violento e che ha distrutto una parte della vettura dove viaggiava il Presidente del Senato della Repubblica, ha causato diversi feriti.

Incidente stradale per Ignazio La Russa

Il presidente La Russa stava viaggiando a bordo della macchina legata alla sua scorta, impegnato probabilmente in un giro all’interno della città di Milano. Nel tardo pomeriggio, il veicolo su cui viaggiava è andato a scontrarsi con un’autobotte dei Vigili del Fuoco. Un grande botto tra i due veicoli, con il veicolo del politico di Fratello d’Italia che è andato in collisione sul fianco sinistro del mezzo di emergenza dei pompieri.

La situazione dei due veicoli

A riportare i danni più grandi, almeno per il momento, è la macchina del presidente Ignazio La Russa. La macchina su cui viaggiava, probabilmente un suv, ha distrutto completamente il muso anteriore. Infatti, parte della carrozzeria si sarebbe ritratta per la violenza del colpo subito. Una situazione che, oltretutto, ha causato anche dei feriti nella squadra dei Vigili del Fuoco coinvolta.

I feriti nell’incidente a Milano

Dai dati in nostro possesso sull’incidente occorso a Ignazio La Russa, lo stesso Presidente del Senato della Repubblica non sarebbe rimasto ferito. Si registrano, al contrario, persone che hanno riportato problemi tra le squadre dei Vigili del Fuoco e soprattutto gli uomini della scorta legati all’istituzione italiana. Nessun, comunque, ha riportato ferite serie durante questo sinistro. Al momento, si stanno svolgendo le perizie per capire le esatte dinamiche della collisione tra i due veicoli e soprattutto comprendere su chi cadono le responsabilità per tale scontro tra i mezzi.