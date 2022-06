Pontina, scontro tra furgone, moto e auto: un ferito e lunghe code con ripercussioni sul raccordo

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi 24 giugno, sulla Pontina. Un’auto, un furgone e una moto si sono scontrati all’altezza del chilometro 13,00 in direzione Pomezia-Latina per motivi ancora in corso di accertamenti.

L’auto, a seguito dell’urto, ha cambiato corsia e si è poi schiantata contro il parapetto laterale in cemento armato. Fortunatamente la struttura ha retto: l’incidente, infatti, è avvenuto sul ponte di Spinaceto, intorno alle ore 17:00.

Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada si è resa necessaria la riduzione della carreggiata. Si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. Si sono create rapidamente lunghe code, a partire dal laghetto dell’Eur, con ripercussioni sul Grande Raccordo Anulare.

Sul posto i sanitari del 118 per soccorrere il motociclista e il personale Anas.