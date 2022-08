Incidente sulla Pontina: furgone impatta contro un camion, lunghe code e traffico fermo

Pontina. Ancora un incidente in questa giornata di giovedì 4 agosto. Nell’ultima ora l’arteria che porta diretti alla Capitale sta diventando un ingorgo impossibile da districare: nulla di nuovo per gli utenti e i veterani.

Incidente sulla Pontina: furgone distutto

Questa volta l’impatto è avvenuto in direzione Roma, all’altezza dell’uscita Borgo Montello, Latina. Pare che lo scontro abbia interessato un furgoncino e un camion con rimorchio. I testimoni in strada affermano che il furgone sia andato completamente distrutto, il che testimonierebbe la gravità dello scontro. Mentre il mezzo più pesante sarebbe generalmente illeso.

Traffico in tilt e lunghe code

Non ci sono ulteriori notizie sulle condizioni dei passeggeri, sul posto sono intervenute le autorità per accertarsi della gravità e per la messa in sicurezza della carreggiata.

Nel frattempo, sulla Pontina in quel tratto le code e le congestioni aumentano, il traffico è momentaneamente in tilt e si prevedono lunghe attese prima di sciogliere il blocco.