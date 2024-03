Incidente stradale alle porte di Guidonia, donna gravemente ferita: interviene l’eliambulanza

Grave incidente stradale alle porte di Guidonia Montecelio, suv si cappotta sulla via Maremmana Inferiore: donna gravemente ferita.

Pauroso incidente stradale questa mattina alle porte di Guidonia. Un suv si è cappottato lungo la via Maremmana Inferiore, una nota strada di collegamento tra i comuni di Guidonia Montecelio e Marcellina. L’impatto è stato molto violento, facendo riportare ferite gravissime alla conducente del mezzo. Sulle dinamiche dello schianto stanno indagando i Carabinieri della zona, che da ore stanno ipotizzando possibili scenari in cui è avvenuto il drammatico episodio.

L’incidente stradale alle porte di Guidonia e la donna ferita

La donna viaggiava sul proprio suv questa mattina presto. Insieme a lei si trovava il proprio figlio, che probabilmente la stessa signora stava accompagnando da qualche parte non ancora precisata. Improvvisamente la jeep avrebbe toccato qualche non chiaro ostacolo, che prima ha fatto alzare l’autovettura su due ruote e successivamente avrebbe contribuito a ribaltare lo stesso mezzo di trasporto.

A mobilitare i soccorsi, per primi, lo stesso figlio e alcuni automobilisti che passavano in quel momento sulla strada. Dal primo secondo sono apparse serie le condizioni della signora, che nello schianto è rimasta gravemente ferita e bloccata all’interno delle lamiere dal proprio suv. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, che nel giro di pochi minuti hanno liberato la donna e consegnato la stessa persona ferita ai paramedici, occorsi sul posto con l’eliambulanza.

La donna, per la gravità delle ferite riportate in questo incidente con la macchina, è stata elitrasportata in codice rosso presso il Policlinico Universitario di Tor Vergata: la signora non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Le ipotesi sull’incidente tra Guidonia e Mercellina

Sentendo le parole del figlio, rimasto illeso nell’incidente, e i conducenti che hanno visto dal vivo l’incidente, tutto sarebbe stato legato alle condizioni atmosferiche della zona durante questa mattina presto. Una fitta nebbia si sarebbe manifestata sulla via Maremma Inferiore, creando il famoso effetto “muro” e limitando notevolmente la visibilità. Forse la donna, non abituata a guidare in queste condizioni, avrebbe centrato un ostacolo non visto e sarebbe finita cappottata con la propria automobile. Un ipotesi che potrebbe vedere conferma solo nelle prossime ore, coi rilevamenti delle forze dell’ordine.