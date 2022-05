Tragedia sulla strada, prende in pieno una donna: è morta in ospedale

Tutto era accaduto il 23 marzo scorso: una donna anziana di 70 anni stava camminando lungo il tratto di strada in via Monte Nero a San Felice Circeo, quando all’improvviso è stata investita da un automobilista di 29 anni. Ora, dopo quasi due mesi di degenza in ospedale, la donna purtroppo è deceduta nei giorni scorsi, come fa sapere anche Tg24Info.

La ricostruzione difficile della dinamica

La dinamica precisa, nonostante siano passati due mesi di indagini e testimonianze, è ancora lontana dall’essere ben definita: ci sono ancora troppe variabili per poter valutare in modo esatto le precise responsabilità del ragazzo che si trovava alla guida in quel momento e che ora potrebbe essere davvero nei guai.

Leggi anche: Incidente mortale sul monopattino a Roma: Matteo aveva appena presentato la fidanzata alla mamma

Da lesioni a omicidio stradale: nei guai 29enne

Il 29enne responsabile dell’investimento è originario di Frosinone, e in quell’occasione si era subito fermato per prestare soccorso alla povera donna distesa al suolo, tuttavia era sin da allora finito sul registro degli indagati per il reato di lesioni. Ora, però, a seguito della morte della donna, la sua condizione potrebbe anche aggravarsi e il reato tramutarsi in omicidio stradale.

Eventuali attenuanti

Il ragazzo si trovava bordo di una Fiat Evo quando ha investito la donna: le cause sono ancora totalmente da ricostruire, sebbene l’avvocato del 29enne stia puntando tutto sull’accertamento di un eventuale malore della donna durante la sua traversata.

Un’altra ipotesi al vaglio del difensore sarebbe quella delle radici di pino sulla strada che, sebbene ben evidenti, potrebbero aver causato la caduta della donna, così da limitare in qualche modo la colpa del ragazzo. Le sue responsabilità, secondo il suo avvocato, sono ancora tutte da accertare al momento.