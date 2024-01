Incidente stradale sulla via Appia, muore un giovane di 21 anni: il suo nome Eliseo Lucci

Gravissimo incidente sulla via Appia nella giornata di venerdì 5 gennaio 2024: auto si schianta contro un pino, muore Eliseo Lucci.

Tragico inizio dell’anno a Latina, dove un giovane residente è morto dopo un disastroso incidente sulla via Appia. La vittima si chiamava Eliseo Lucci, un ragazzo di 21 anni molto conosciuto all’interno del capoluogo pontino. Durante la mattinata di venerdì 5 gennaio 2024, la macchina del ragazzo avrebbe perso il controllo per motivi ancora da chiarire, sbattendo fatalmente contro un albero.

Incidente sull’Appia: morto Eliseo Lucci

Quella mattina Eliseo era alla guida della propria Fiat Punto, quando percorrendo l’Appia in direzione di Latina ha avuto il disastroso incidente. Si trovava all’altezza di Borgo Faiti, quando per motivi in fase d’indagine la Fiat prima è finita fuori strada e successivamente si è schiantata contro un pino. Secondo i primi rilevamenti sul luogo della collisione, il ragazzo sarebbe morto sul colpo per la violenza dell’impatto.

Le indagini sull’incidente della via Appia

Servirà tanto tempo per chiarire le dinamiche legate alla morte di Eliseo Lucci. È certo come il 21enne stesse andando a Latina per lavoro, quando la macchina improvvisamente avrebbe perso il controllo, prima sbandando e successivamente finendo la propria corsa fuori strada. Prima di impattare contro l’albero, è probabile come il ragazzo abbia provato a tenere l’automobile nella carreggiata di transito, senza però riuscirci e salvarsi così la vita.

I soccorsi verso Eliseo Lucci

I soccorsi del 118 di sono precipitati subito sulla via Appia, all’altezza di Borgo Faiti. Numerosi automobilisti avevano visto il drammatico incidente, chiamando subito il 112 per avvertire come una macchina era finita rovinosamente fuori strada e successivamente aveva impattato contro un albero di pino. I paramedici, una volta giunti vicino all’abitacolo, hanno dovuto constatare il decesso del ragazzo che guidava l’autovettura. A indagare sull’incidente sono stati chiamati anche i Carabinieri di Latina, che nella giornata del 5 gennaio hanno effettuato i primi rilevamenti legati a questa tragedia: indagini che puntano a ricostruire le dinamiche di questa vicenda.