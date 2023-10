Incidente sul lavoro a Latina, operaio cade dal ponteggio: stavano ristrutturando una scuola

Nella giornata di ieri mattina, un disastroso incidente sul lavoro si è verificato in una scuola di Latina. Un operaio, impegnato a lavorare sul ponteggio dell’Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Veneto, per motivi ancora da accertare è precipitato nel vuoto. Il lavoratore, da quello che siamo venuti a sapere, era impegnato nelle opere di ristrutturazione della struttura scolastica.

Operaio cade dal ponteggio a Latina

Solo miracolosamente, l’uomo è uscito vivo dalla terribile caduta. Intervenuti celermente i paramedici del 118, l’operaio è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. Qui, dopo le lastre e la visita dell’ortopedico, le condizioni del lavoratore non sono state dichiarate come gravi. Ferite che, secondo i sanitari, dovrebbero guarire con diverse settimane di riposo.

La dinamica della caduta dal ponteggio

Non c’è ancora una verità assoluta sulla dinamica dell’incidente. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, stanno provando a ricostruire gli istanti della vicenda. Secondo delle testimonianze provenienti dal personale interno alla scuola, il lavoratore potrebbe essersi sbilanciato maldestramente dall’altezza di due metri, mentre era impegnato a lavorare su un solaio della struttura.

Chi aveva chiesta la ristrutturazione dell’ITC Vittorio Veneto di Latina?

Secondo le carte istituzionali, i lavori erano stati affidati dall’organo della Provincia di Latina, che aveva richiesto la ristrutturazione dell’intero plesso scolastico. Proprio la Provincia di Latina, risulta essere l’unico gestore del plesso scolastico presente a viale Mazzini. Ancora una volta, la Regione Lazio è scossa da un nuovo incidente sul lavoro. L’episodio rafforza la necessità di rafforzare i parametri di sicurezza per i lavoratori, specialmente quelli impegnati all’interno del campo edile. Latina oggi può tirare un forte sospiro di sollievo, considerato anche come la vittima è precipitata da un’altezza contenuta e non ha riportato gravi conseguenze in fatto di infortuni sul lavoro. Resta però come bisogna monitorare la condizione di sicurezza in cui operano i lavoratori.