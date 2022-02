Incidente sulla Casilina, muore 42enne: era diventato da poco papà

Un terribile incidente sulla sulla Casilina, nel territorio di Piedimonte San Gennaro, in provincia di Frosinone, è costato la vita a Rocco Di Nota, 42enne di Roccasecca. Lo scontro è avvenuto questa mattina tra la moto guidata da Di Nota e un furgone. La situazione è immediatamente apparsa grave: nonostante i soccorsi immediati, per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cassino.

Incidente in via Casilina: morto Rocco Di Nota

L’incidente è avvenuto a Piedimonte San Germano poco prima delle 12:00. Il centauro stava percorrendo via Casilina quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrato contro un furgone. Di Noto, che avrebbe compiuto 42 anni a maggio, era diventato da poco papà: il 17 dicembre era nato Mirko, il suo bambino. L’intero paese dove viveva, Roccasecca, è sotto choc per la notizia.