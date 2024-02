Incidente sulla Flaminia: auto contro moto, grave ragazzo di 30 anni

Ancora un drammatico incidente stradale nel Lazio, stavolta lungo la Via Flaminia. Ferito in modo grave un centauro elitrasportato in Ospedale a Roma. Ecco cosa è successo.

Non solo il sinistro costato la vita ieri mattina al 39enne Riccardo Giorgi, anche un altro incidente si è verificato sempre nel weekend appena trascorso in questo caso lungo la Flaminia. A scontrarsi sono state un'auto e una moto: ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 30 anni di Roma. A causa delle ferite riportate è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Grave incidente a Rignano Flaminio

Lo scontro è avvenuto nel territorio comunale di Rignano Flaminio, precisamente sulla Via Flaminia all’altezza del km 39, nella mattinata di domenica 25 febbraio 2024. Terribile l’impatto, frontale, tra la moto (una Triumph, ndr) e una Fiat Panda. Il giovane motociclista, una volta lanciato l’allarme, è stato soccorso e, una volta stabilizzato, caricato a bordo dell’elicottero.

L’elisoccorso lo ha quindi portato d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni, benché gravi, non farebbero temere per la sua vita ma chiaramente si attendono ulteriori aggiornamenti in merito. In fase di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto invece non avrebbe riportato conseguenze significative.

L’incidente mortale a Pontinia

Come detto in apertura sempre ieri mattina un altro sinistro si è verificato lungo la Migliara 51, spostandoci ora in provincia di Latina, esattamente nel territorio di Pontinia. Ebbene, qui un ciclista è stato travolto e ucciso da un SUV: la vittima si chiamava Riccardo Giorgi che avrebbe compiuto a breve 40 anni. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era uscito di casa per allenarsi in bicicletta ma non ha fatto più ritorno. Lascia moglie e due figli.