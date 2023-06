Incidente sulla Nomentana, morta la signora Maria Togna

Nuovi particolari attorno al tragico incidente che ha coinvolto tre autovetture sulla via Nomentana, nel Comune di Guidonia Montecelio. Il sinistro, dalle indagini che stanno emergendo, ha messo fine alla vita di una signora anziana di 62 anni. Si tratta infatti di Maria Togna, residente a Roma e che viaggiava a bordo della sua Fiat Panda col proprio nipotino nel momento del tragico incidente.

La signora morta nell’incidente di via Nomentana

Come sappiamo, è stata la signora Maria Togna a perdere la vita nel brutale incidente. La sua vecchia Fiat Panda di colore blu, non le ha garantito la corretta tutela della vita nel mostruoso scontro con un autobus. Infatti, per motivi ancora tutti da definire con precisione, la vettura dell’anziana donna sarebbe andata in collisione con il bus della linea “337” dell’ATAC. Per la donna non sono serviti a nulla gli interventi immediati dei Vigili del Fuoco, che arrivati sul luogo del sinistro hanno prima tagliato la vettura per liberare la donna e il nipotino dalle lamiere, poi hanno permesso l’intervento dei paramedici del 118.

La donna sarebbe morta nel giro di poche ore, per via delle gravissime ferite riportate all’interno dello scontro automobilistico. L’anziana signora, infatti, si sarebbe spenta come arrivata al Pronto Soccorso, in condizioni critiche, presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Le condizioni del nipotino

Tra le vittime dell’incidente, anche il nipotino della signora. Secondo le ricostruzioni delle prime indagini sul posto, il bambino di 4 anni sarebbe rimasto incastrato nelle lamiere della macchina. Una condizione dettata dal vecchio modello della vettura, che sul piano della sicurezza stradale lasciava a desiderare. Proprio lo schiacciamento tra le lamiere della Fiat Panda, hanno reso da subito gravi le condizioni del bambino. I sanitari, che da subito hanno reputato critico lo stato di salute del fanciullo, lo hanno ricoverato in codice rosso, con il minorenne che ancora è in pericolo di vita.

Lo stato dei passeggeri dell’autobus ATAC

Non destano particolari preoccupazioni, al contrario, le condizioni dei passeggeri che viaggiavano sull’autobus della linea “337” ATAC. Il mezzo si sarebbe scontrato con la Fiat Panda all’interno del quartiere di Colleverde, nel Comune di Guidonia Montecelio. Le vetture sarebbero arrivate in collisione all’incrocio tra via Nomentana e via Poggio Fiorito.

Il primo ad allarmare i soccorsi, subito dopo il drammatico incidente, è stato proprio l’autista dell’autobus, che ha chiamato aiuto in stato di shock. A bordo, i vari passeggeri hanno riportato solamente leggere contusioni, guaribili con qualche giorno di riposo.

Il mistero del terzo veicolo coinvolto

Attorno a questo incidente, però, rimane ancora un punto poco chiaro. Si tratta di un terzo veicolo, che sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro. Si tratta di un furgone bianco, ovvero un Peugeot Boxer. Il veicolo sarebbe rimasto coinvolto nello schianto, anche se non è chiaro ancora quale ruolo abbia avuto nel sinistro.