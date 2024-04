Incidente sulla Pontina, coinvolti due mezzi pesanti

Incidente sulla via Pontina a Roma, strada chiusa all’altezza di Castel Romano: contatto tra due mezzi pesanti.

Ennesimo incidente sulla via Pontina. Due mezzi pesanti sarebbero andati in collisione, in dinamiche ancora tutte da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno constatato numerosi danni ai due grossi tir lungo la strada tra Roma e Latina. Al momento la strada è stata chiusa, per permettere l’arrivo dei soccorsi nel ponte dell’incidente e mettere in sicurezza il traffico.

In aggiornamento