Incidente sulla Pontina: lunghe code in direzione Roma

Code in aumento sulla Pontina a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Spinaceto, in direzione Roma. Lo scontro si è verificato a poca distanza dallo svincolo per via di Vallerano, intorno alle 8 di questa mattina. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente ne’ se ci sia la presenza di feriti. Al momento si registra un chilometro di coda in direzione Roma.

Seguiranno aggiornamenti.