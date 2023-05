Incidente sulla Pontina, scontro tra 3 mezzi: ci sono feriti, traffico in tilt

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio, sulla SS148 Pontina. A scontrarsi due auto e un autocarro. Nell’impatto alcune persone sarebbero rimaste ferite ma l’esatta dinamica è ancora in via di ricostruzione. Sul posto la polizia stradale e il personale Anas che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area incidentata.

Incidente Pontina, camion si ribalta: lunghe code verso Roma

L’incidente sulla Pontina questo pomeriggio

Lunghe code e traffico congestionato a seguito di un incidente verificatosi questo pomeriggio sulla Pontina. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 al chilometro 53.400, nel territorio di Campoverde, in direzione Latina. A scontrarsi tre mezzi: due autovetture ed un autocarro. Stando a quanto si apprende, a seguito dell’impatto – le cui cause sono ancora in fase di ricostruzione – alcune persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, è giunta una pattuglia della polizia stradale di Aprilia. Presente, inoltre, il personale Anas.

Traffico congestionato

A seguito del sinistro non sono mancate ripercussioni alla viabilità. In particolare, si segnala la presenza di lunghe code in direzione del capoluogo pontino. Attualmente si circola solo sulla corsia di sorpasso.