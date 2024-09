Incidente sulla Pontina, scontro tra mezzi pesanti: traffico in tilt e lunghe code

Nuovo incidente sulla via Pontina, tra la via Laurentina e i Castelli Romani: coinvolti nello scontro due mezzi pesanti

Un grave incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione sulla SS148 Pontina questo martedì 24 settembre. Due camion si sono scontrati frontalmente, causando il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni.

L’incidente tra mezzi pesanti sulla Pontina

L’impatto, avvenuto al km 32+000 in direzione Roma, ha lasciato uno dei mezzi pesanti gravemente danneggiato e fermo in mezzo alla carreggiata. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, si sono posizionati sulla corsia opposta per garantire la sicurezza e agevolare i soccorsi. Come spiega Radio Roma, le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Al momento non si hanno notizie precise sulla dinamica dell’accaduto né sulle condizioni delle persone coinvolte. Il traffico è completamente paralizzato tra Via Laurentina e Via dei Castelli Romani, con lunghe code in entrambe le direzioni. Le autorità consigliano vivamente di cercare percorsi alternativi, soprattutto per chi si dirige verso la Capitale.