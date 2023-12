Incidente sulla Pontina, scontro tra veicoli all’altezza di Nettuno: una persona ferita

All’altezza del Comune di Nettuno, si è verificato oggi pomeriggio, domenica 31 dicembre 2023, un brutto incidente sulla Pontina.

Nell’ambito dell’ultimo giorno dell’anno, domenica 31 dicembre 2023, la strada statale 148 “Pontina” è stata teatro di un brutto incidente che ha causato la temporanea chiusura della carreggiata in direzione Roma nel tratto compreso tra il Comune di Aprilia e lo svincolo per Nettuno/Campo di Carne (km 51,400).

L’incidente sulla Pontina prima di Capodanno

L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi, ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di una persona e lo sversamento di olio sul piano viabile. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, hanno proceduto alla chiusura temporanea della strada in direzione di Roma per consentire le operazioni di soccorso, bonifica e rilievo sulle dinamiche della collisione. Il traffico al momento è stato deviato sulla viabilità secondaria, con apposite indicazioni per agevolare gli automobilisti nelle loro percorrenze alternative.

Le cause dell’incidente sulla Pontina

Al momento, le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo i necessari rilievi per comprendere le dinamiche dello scontro tra i due veicoli incidentati. Il personale dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) è intervenuto prontamente per le operazioni di bonifica, finalizzate al ripristino della transitabilità della strada nel minor tempo possibile e soprattutto in una giornata come oggi, dove numerosi cittadini pontini si recano a Roma per passare il Capodanno. Il piano viabile è stato interessato dallo sversamento di olio, creando ulteriori gravi disagi per gli automobilisti.

La riapertura della circolazione sulla Pontina

Dopo circa un paio d’ore di interventi e bonifica, la strada è stata riaperta alla circolazione poco dopo le 17:00, consentendo il normale flusso del traffico in direzione Roma. Le forze dell’ordine rimarranno sul posto per completare gli accertamenti di rito e garantire la sicurezza della zona interessata dall’incidente. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni sul posto e di seguire le eventuali deviazioni del traffico mentre le operazioni di soccorso e pulizia sono ancora in corso.