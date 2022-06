Incidente sulla Pontina, traffico paralizzato: 6 chilometri di code

Ancora un incidente sulla Pontina che, ormai ogni giorno, si paralizza a causa di scontri e tamponamenti più o meno gravi. Questa volta è accaduto all’altezza di Pomezia, zona Cinque Poderi, in direzione Latina.

Traffico in tilt sulla Pontina: incidente paralizza la SS 148 per oltre 6 chilometri

L’incidente, avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, giovedì 9 giugno, ha coinvolto due vetture.

Le auto, dopo essersi scontrate, sono rimaste al centro della carreggiata, bloccando completamente il traffico.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, come ancora non è certo se i conducenti siano rimasti feriti nell’impatto.

Sul posto è tuttora in corso l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.

Al momento quello che è certo è che il traffico è completamente paralizzato in direzione sud, con code che superano i 6 chilometri all’altezza di Pomezia.

Seguiranno aggiornamenti.