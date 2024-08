Incidente sulla via dei Romagnoli, coinvolte 2 automobili alle porte di Dragoncello

Nuovo incidente sulla via dei Romagnoli, impatto tra 2 automobili alle porte di Dragoncello: una donna è rimasta ferita

Ennesimo incidente sulla via dei Romagnoli, una delle strade che collega il territorio di Ostia all’entroterra del X Municipio. Sulla parallela della via del Mare e l’Ostiense, a metà mattinata sono venute in collisione due automobili. Nell’impatto tra le due macchine, una persona sarebbe rimasta ferita e ha avuto bisogno del trasferimento in ambulanza presso l’ospedale Grassi. Sulle dinamiche dello scontro, stanno indagando gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nuovo incidente sulla via dei Romagnoli: l’episodio nella zona di Dragoncello

Erano quasi le 11 del mattino, quando due automobili si sono scontrate su via dei Romagnoli e all’altezza del civico 1855. Un punto che si trova tra viale Fra’ Andrea Di Giovanni e via di Dragoncello, ovvero due arterie che collegano proprio con l’omonimo quartiere nell’entroterra del X Municipio. Nella collisione sono rimaste coinvolte due vetture, una Volkswagen Passat e una Citroen C3. Sulle dinamiche dello scontro, i vigili stanno ancora procedendo nella propria indagine per individuare le oggettive responsabilità degli automobilisti coinvolti.

La donna ferita nell’incidente nel territorio del X Municipio

Già in passato questo punto è stato palcoscenico di numerosi incidenti, molti dei quali anche con gravi esiti per automobilisti e motociclisti. All’interno dell’ultimo scontro tra autoveicoli, una donna è rimasta ferita. I sanitari sono riusciti a estrarla dall’abitacolo dopo la collisione, reputando necessario un trasferimento presso l’ospedale più vicino. Sulle condizioni della signora, al momento c’è la prognosi riservata: potrebbero arrivare aggiornamenti nelle prossime ore sul suo stato di salute.

Resta un dato importante riguardo quest’ultimo fatto, considerato come nuovamente si palesa la pericolosità delle principali tre arterie urbane del X Municipio: la via dei Romagnoli, l’Ostiense e la via del Mare. Con solamente due corsie per senso alternato, i residenti avvertono sempre di più una mancanza di sicurezza stradale all’interno di queste strade.