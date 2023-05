Incidente sulla via Ostiense, centauro vola dalla moto e rimane ferito: lunghe code in direzione Roma

Ancora paura sulla via Ostiense, dove si è verificato un nuovo incidente all’altezza del Cineland di Ostia. A riportare le conseguenze più gravi, un centauro che viaggiava sulla strada a bordo della sua moto. Nel sinistro, sarebbe stato sbalzato dalla sella e volato sul manto stradale, riportando diverse ferite. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento in ospedale, l’uomo non si troverebbe in pericolo di vita.

Nuovo incidente alla “curva maledetta” del Cineland

Quella zona della nota strada che collega Ostia all’entroterra e Vitinia, viene definita come quella della “curva maledetta”. Facile caderci portandoci un motocicletta, ugualmente semplice un incidente con automobili che provano sorpassi azzardati in quel punto. Resta che oggi un altro uomo è rimasto ferito in quella precisa zona, con i soccorsi che per intervenire hanno causato file interminabili nella direzione di Roma. Il centauro ha avuto l’incidente nella tarda mattinata di oggi, quando è stato sbalzato dalla propria motocicletta dopo uno scontro con un’automobile.

L’incidente prima di Ostia Antica

Quel tratto dell’Ostiense è molto vissuto dai cittadini locali, in particolare per quelli che tengono le zone nell’entroterra e dal centro di Ostia devono arrivare a Ostia Antica, Longarina o Stagni. Ancora una volta gli agenti della Polizia Locale del X Municipio sono dovuti intervenire in quel punto maledetto, dove diversi anni fa perse a poca distanza la vita anche Elena Aubry con la propria motocicletta. Per fare tutti i rilevamenti del caso e capire le corrette dinamiche dell’incidente, i vigili hanno subito messo in sicurezza la carreggiata di transito.

Caos nel viaggiare in direzione Roma

Come capita puntualmente su questa arteria urbana lidense, le congestioni del traffico si sono ulteriormente inasprite su questa tratta. Specie perché l’incidente è avvenuto in quella che viene considerata in un’ora di punta, quando tante persone attraversano la strada per arrivare al lavoro.