Incidente sull’A4, carro bestiame si ribalta: travolti alcuni animali

Incidente sull’A4 nella zona di Vicenza: carro bestiame si cappotta dopo un tamponamento, moria di animali in Autostrada.

Bruttissimo incidente stradale sull’Autostrada A4, dove un camion si è ribaltato. Una vicenda drammatica, considerato come il mezzo pesante trasportava numerosi animali a bordo. Alcune bestie sono decedute durante le fasi dell’incidente, altre invece sono fuggite per la paura dal mezzo incidentato e successivamente sono state travolte dalle auto che scorrevano ad alta velocità sul tratto autostradale.

Carro bestiame si ribalta sull’A4

Le forze dell’ordine stanno cercando ancora di ricostruire la scena dell’incidente, avvenuta sull’A4 nel tratto tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Come racconta Rai News, secondo le prime ipotesi degli agenti intervenuti, il carro bestiame si sarebbe trovato coinvolto in un tamponamento con un’altra automobile. Un contatto molto probabilmente molto violento, che ha fatto capovolgere il camion: mezzo che viaggiava con decine di animali tra mucche e vitelli.

Animali investiti sull’autostrada

Nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i veterinari dell’Ulss 8 Berica, per alcuni animali l’incidente è risultato fatale. Alcune bestie sono decedute sul colpo al momento dello schianto, schiacciate dalle lamiere del tir. Altri animali sono riusciti a fuggire dal mezzo incidentato, venendo però immediatamente travolte da altri veicoli che viaggiavano sul tratto autostradale ad alta velocità nel momento dell’incidente.

Il tir, cui sarà verificato lo stato della sicurezza nei prossimi giorni, si è accasciato sul fianco destro. Qui si è aperto il semirimorchio del camion, coperto da un telo e fatto prevalentemente in acciaio rosso. Da una fessura che si era aperta nella zona posteriore del mezzo pesante incidentato, diversi animali avrebbero trovato prima la fuga in Autostrada e poi la morte per investimento. Feriti anche i due automobilisti coinvolti nell’incidente: si tratta della persona che guidava l’automobile e il camionista al volante del tir. Nessuno delle due persone, al momento, dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Gli agenti sul posto, a distanza di ore, stanno cercando di recuperare alcuni animali in fuga.