Incidente a Tivoli, ciclista travolto da un pirata della strada: trasporto d’urgenza in codice rosso

Tivoli. Questa mattina, sabato 1 aprile 2023, si è verificato un drammatico incidente che ha rischiato di finire in tragedia: un ciclista è stato completamente travolto da un’auto mentre percorreva via Tiburtina, al km 28,300, in località Villa Adriana. Le condizioni della vittima non sono delle migliori: è stato necessario il trasporto in eliambulanza per poterlo trasportare velocemente in ospedale. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, infatti, si sono subito resi conto che le sue condizioni erano abbastanza gravi. Ecco il dettaglio di quello che è successo nelle scorse ore di oggi.

Tivoli, perde il controllo dell’auto e si schianta contro le auto in sosta, ribaltandosi: morto 61enne

Incidente a Tivoli: travolto un ciclista 56enne

Un grave incidente, andato in scena stamattina a Tivoli, intorno alle ore 09:15 circa, precisamente sulla via Tiburtina km 28,300 località Villa Adriana: qui, un ciclista – uomo, 56 anni di Roma – che percorreva la Tiburtina in direzione Tivoli è stato travolto letteralmente da una macchina in transito. Inoltre, nonostante l’impatto, il conducente non si è neppure fermato per prestare il primo soccorso, mettendo ancora più a repentaglio la vita dell’uomo travolto.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Immediati sono stati i soccorsi che hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza per trasportare il ciclista, in codice rosso, al Policlinico Umberto I. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Tivoli che si è subito attivata per ricostruire la dinamica e rintracciare il veicolo che si è dato alla fuga, acquisendo diverse testimonianze e diffondendo una nota di ricerca anche alle altre forze di polizia. Grazie a ciò è stato possibile rintracciare il conducente della Panda rossa, individuato in un ragazzo di Tivoli di 26 anni, il quale si era presentato al Commissariato di P. S. di Tivoli per sporgere un’improbabile denuncia di furto ma, davanti alle evidenze – tra le quali la corrispondenza con le notizie apprese dai testimoni – ha dovuto ammettere il suo coinvolgimento nel sinistro. Il ragazzo è stato denunciato e deferito all’A. G. per fuga ed omissione di soccorso.