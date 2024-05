Incubo al camposcuola, studentessa violentata dal compagno di classe: coinvolti tre minorenni

Camposcuola da incubo per una scuola media di Frosinone: studentessa 13enne violentata dal compagno di classe in un hotel di Chianciano.

Un camposcuola da incubo, quello vissuto da una studentessa di Frosinone. La ragazza, 13enne, era in gita con la propria scuola media in Toscana, quando nell’ultima notte in trasferta ha subito uno stupro di gruppo all’interno della propria camera d’albergo. A violentarla un compagno di classe, prima dell’episodio ritenuto un amico, che per interminabili minuti l’ha costretta a praticargli atti sessuali di vario tipo: tutto davanti agli occhi di altri due ragazzi, che hanno assistito alla scena e si sono rifiutati di aiutare la giovane in lacrime.

La ragazza aveva deciso di partire per il suo primo camposcuola, anche per passare diversi giorni con i propri compagni e visitare le bellezze di Firenze, Siena e la zona di Chianciano. Un progetto che è durato fino all’ultima notte prima di partire, quando in un hotel di Chianciano si è consumata la tragedia.

In piena notte avrebbe fatto entrare in camera un proprio amico di 14 anni, accompagnato da altri due ragazzi coetanei e di cui si sta verificando se la ragazza vedesse rapporti d’amicizia con loro. Dopo alcune chiacchiere e risate sul letto, l’amico l’avrebbe costretta a rapporti sessuali all’interno della stanza da letto.

Gli interminabili minuti di violenza a Chianciano

La ragazza sarebbe stata costretta a soddisfare le richieste del ragazzo, pur piangendo e implorando gli altri due 14enni d’intervenire: richieste d’aiuto completamente ignorate dai giovani, che invece hanno guardato le scene dello stupro. La vicenda dura interminabili minuti, con la ragazza che racconterà l’episodio solamente alla madre una volta raggiunta casa. La signora, venuta a conoscenza della vicenda, ha denunciato subito la violenza sessuale ai danni della faglia e fatto i nomi dei possibili responsabili.

Le indagini sulla violenza sessuale durante il camposcuola

La Procura dei Minorenni di Firenze, come spiega Il Messaggero, ha preso in mano le indagini sulla vicenda, poiché il fatto è avvenuto in un territorio di propria competenza. Nell’inchiesta, oltre ai tre 14enni, l’indagine interesserebbe anche due insegnanti della scuola media di Frosinone, che quella notte avrebbero dovuto vigilare sugli studenti in camposcuola.