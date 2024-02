Infernetto, malore fatale al volante: 56enne muore sotto gli occhi della moglie

Automobilista stroncato da un malore all’Infernetto: sotto gli occhi della moglie muore al distributore di via Wolf Ferrari.

Tragedia nel quartiere dell’Infernetto, area residenziale nel X Municipio di Roma Capitale. Questa mattina un uomo di 56 anni è morto per un improvviso malore, mentre stava guidando la propria autovettura. Inutili i primi soccorsi effettuati dalla moglie, che in cerca di aiuto aveva fatto fermare l’auto dell’uomo presso un noto distributore della zona.

Malore al volante: 56enne perde la vita all’Infernetto

Al momento della tragedia, l’uomo stava viaggiando su via Wolf Ferrari e in direzione della Cristoforo Colombo, probabilmente con l’intenzione di recarsi al lavoro. Con lui viaggiava anche l’amata moglie, che all’altezza del distributore si è accorta come il marito mostrasse come qualcosa non andasse. Il marito si era improvvisamente sentito male, avvertendo delle forti fitte al petto.

La sosta al distributore di benzina

La donna, vedendo il proprio marito in forte difficoltà, ha fatto svoltare l’uomo presso il distributore di via Wolf Ferrari. Lo spazio, avendo un ampio parcheggio, era un punto perfetto per fermare la macchina e chiamare i soccorsi per verificare la situazione. Il malore però è stato fatale per l’uomo, nonostante l’intervento della moglie e delle persone presenti nell’area di servizio.

Il decesso dell’automobilista

Nonostante l’aiuto delle persone presenti al distributore e al vicino bar, purtroppo per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dell’ambulanza dall’Ospedale Grassi di Ostia, i paramedici hanno provato varie manovre di rianimazione per provare a salvare la vita alla persona. Purtroppo nessuna è andata a buon fine, con il medico che ha dovuto constatare il decesso del signore.

Una scena drammatica, avvenuta purtroppo sotto gli occhi della moglie e numerose persone. Gli accertamenti sulla salma stabiliranno con precisione le cause dell’improvviso decesso, che ha colto la vittima in tutta la propria forza e non gli ha lasciato scampo. Tra i presenti, per la scena svoltasi poche ore fa, resta un forte stato di shock.